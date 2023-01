SPIEGEL: Derzeit fehlt es an Rohstoffen , an Halbleitern, an Energie und an Arbeitskräften . Will man eine neue Waschmaschine oder einen neuen Backofen kaufen, kann man froh sein, wenn man überhaupt zeitnah ein Gerät bekommt. Einige Händler raten sogar, alte Geräte erst mal zu behalten. Ist das das Ende des Ausmistens?

Kondo: Seit ich mit dem Ausmisten begann, hat sich die Welt sehr verändert. Diese Situation ist beispielsweise völlig neu. Vielleicht muss ich einige Elemente meines Konzepts noch mal überarbeiten. Aber das Ende des Ausmistens? Ich glaube, man sollte sich mit der Weltlage gut auseinandersetzen. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht mehr genau fragen sollte, welche Dinge man wirklich braucht – und auf welche man gut verzichten kann.

SPIEGEL: Was würden Sie denn an Ihrem Konzept verändern?

Kondo: Mein erstes Buch habe ich vor zwölf Jahren geschrieben. Natürlich hat sich nicht nur die Welt, sondern auch mein Leben seitdem sehr verändert. In meinem Aufräumkonzept empfehle ich zum Beispiel, Gegenstände in Kategorien einzuteilen und jede Kategorie auf einmal auszumisten und aufzuräumen, zum Beispiel Kleidung – egal ob Jacken in der Garderobe oder T-Shirts im Kleiderschrank. Mittlerweile bin ich Mutter von drei Kindern. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, nie genug Zeit zu haben. Auch für mich ist fast unmöglich, am Stück aufzuräumen. Deshalb würde ich jetzt raten, die Kategorien noch kleiner zu fassen, etwa nur Hosen auszumisten.

SPIEGEL: Für viele Mütter ist es fast unmöglich, Job, Familien- und Carearbeit und die eigenen Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Auch noch ein aufgeräumtes Zuhause haben zu müssen, hat den Druck für einige noch vergrößert.

Kondo: Das verstehe ich. Deshalb sollte man das Aufräumkonzept dem eigenen Leben anpassen. Und nicht so streng mit sich sein.