Man hätte schon damals auch anderes über den begnadeten Künstler Gründgens erzählen können. Klaus Manns an Gründgens angelehnter Skandalroman »Mephisto« über einen opportunistischen Schauspieler, der in der Nazi-Zeit Karriere macht, war bereits erschienen – wenn auch nicht in Westdeutschland.

Eva Thöne, Ressortleiterin Kultur (2022)