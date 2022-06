Das Original mit rund 500 prähistorischen Abbildungen und Zeichen liegt 37 Meter unter der Meeresoberfläche bei Marseille: Ein an diesem Samstag eröffneter Nachbau bringt nun die Schätze zutage, die teilweise bis zu 27.000 Jahre alt sind. Die Cosquer-Höhle gilt als die bislang weltweit einzig bekannte Unterwasserhöhle mit Felsenmalereien. Entdeckt wurde sie 1985 von dem Berufstaucher Henri Cosquer in der Calanque de la Triperie in der Nähe von Marseille. Seit Jahrzehnten schon ist die Höhle geschlossen. Sie wird auch als »Unterwasser-Lascaux« bezeichnet, in Anspielung auf die gleichnamige Steinzeithöhle im Südwesten Frankreichs.