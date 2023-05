Martin Amis, dessen bissige und düster-komische Romane die britische Belletristik in den Achtziger- und Neunzigerjahren mit ihrer scharfen Kritik an der Boulevard-Kultur und dem Konsum-Exzess neu definierten, und dessen Privatleben ihn selbst zum Boulevard-Futter machte, ist am Freitag in seinem Haus in Lake Worth, Florida gestorben. Er wurde 73 Jahre alt.