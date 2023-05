In der Debatte über Missstände in der Film- und Fernsehbranche hat der Bundesverband Regie (BVR) Stellung bezogen: Das Kräfteverhältnis sei nicht ausgeglichen, und die Produktionsfirmen säßen stets am längeren Hebel, so der Verband in einer Stellungnahme. Dies sei der Grund, warum Filmschaffende selten über die Bedingungen während einer Produktion sprächen.