Quant popularisierte den Minirock – manche sagen, sie habe ihn erfunden. Jedenfalls ist der Name Mary Quant auf ewig mit dem Kleidungsstück verbunden. Seit Mitte der Fünfzigerjahre betrieb Quant eine kleine Boutique in der Londoner King's Road namens Bazaar; sie macht Kleider für junge Leute. Den Rock, in dem junge Frauen noch den Bus erreichen konnten, machte sie zum Symbol für die sexuelle Revolution und die Befreiung der Frau.