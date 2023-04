Die im Januar von der Bauaufsicht abgenommene Villa Schlieffen, in der auch einmal der KGB eine Filiale unterbrachte, sollte laut Abmachung mit der Schlösser-Stiftung für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Was das aber konkret heißt? Mindestens einmal im Monat soll eine Besichtigung möglich sein, das ist nicht oft und gilt auch nur für einen jeweils begrenzten Besucherkreis. Es heißt, die nächste an diesem Samstag sei schon ausgebucht, die maximale Personenzahl erreicht. Der Stiftung aber reicht das Angebot, um die Auflage der Zugänglichkeit zu erfüllen. Da zeigt sich der Staat durchaus großzügig.