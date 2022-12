Das Bild war den Angaben zufolge eines der raren Selbstporträts, das sich noch in privater Hand befand. Der Wert von Beckmanns Kunstwerken explodierte in den letzten Jahrzehnten. So waren zuletzt auf dem internationalen Markt das »Selbstbildnis mit Trompete« 2001 für umgerechnet gut 23 Millionen Euro und vier Jahre später das »Selbstbildnis mit Glaskugel« für mehr als 17 Millionen Euro in New York versteigert worden.