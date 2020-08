Chef des New Yorker Metropolitan Museum Icon: Spiegel Plus "Es kann sein, dass Museen bald Werke veräußern"

Nach mehr als fünf Monaten öffnet das Metropolitan Museum in New York wieder für Publikum. Direktor Max Hollein muss das Haus neu aufstellen. Allein in diesem Jahr entgehen ihm 150 Millionen Dollar.

Ein Interview von Ulrike Knöfel