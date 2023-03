Seit 1999 beim MDR

Er kündigte an, die Akzeptanz des ARD-Senders in der Bevölkerung verbessern zu wollen. Es sei »Aufgabe und Verpflichtung zugleich, Vertrauen der Menschen in die Berichterstattung zu stärken und verlorenes zurückzuholen«, sagte Ludwig vor seiner Wahl.

Zudem wolle er den Transformationsprozess des MDR »konsequent« fortsetzen. »Fest steht: Die digitale Transformation der Medien kehrt sich nicht mehr um«, sagte Ludwig. Ein ausgewogenes Verhältnis von linearen Inhalten und Online-Angeboten sei das Ziel. Der MDR sei beim Ausbau der digitalen Angebote aber noch »zu kleinteilig und zu langsam unterwegs«. Auch müsse das strukturelle Defizit des Senders behoben werden.