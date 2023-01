Die nordischen Journalistengewerkschaften beschuldigen den Dachverband undemokratischer Praktiken und »korrupter Aktivität«, sagte Hanne Aho, die Vorsitzende der Gewerkschaft der Journalisten in Finnland. Die Vereinigung habe unter anderem akzeptiert, dass sich die russische Gewerkschaft in mehreren Gebieten in der Ukraine niedergelassen habe, so wie es zuvor bereits in ähnlicher Weise im zu Georgien gehörenden Abchasien geschehen sei. »Sie konnten dies in aller Ruhe tun, ohne dass der internationale Verband die Russische Gewerkschaft ausschloss«, sagte Aho.