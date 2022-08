Das gilt vor allem für eine Aufnahme. Da sitzt Meghan auf einem Stuhl in einem blühenden Garten, streckt sich seitwärts der Sonne entgegen. »Wie hingegossen«, hätte man früher gesagt, und schon diese Assoziation ist keine gute. Sie trägt ein langes schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt, den Saum hat sie hochgeschoben, zeigt also auch ihre Beine – und all das wirkt wie eine Hommage an die Modefotografie der Siebziger- und Achtzigerjahre. Modells sollten aussehen wie Vamps, dekolletiert, langbeinig, austauschbar. Immerhin trägt die Herzogin auf dem Foto keine Stilettos, sie ist barfuß. Sonst hätte man die Aufnahme für eine von Helmut Newton halten können. Dieser Modefotograf liebte es, Frauen im ausgeschnittenen Black Dress vor die Kamera treten zu lassen, seine Bildkunst war immer so einen Hauch sexistisch oder sogar deutlich mehr. Nachfolgende Fotografen zehrten von dieser Art des Glamours, aber irgendwann war der einfach überholt. Warum nun dieses Comeback?