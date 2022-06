Beide Argumente haben etwas für sich. Und gehen doch sie beide ins Leere. Das Entscheidende am Zivildienst (und auch beim Wehrdienst) war ja nicht, etwas tun zu müssen. Darum ging es auch. Aber das Besondere war, für eine Weile nichts tun zu müssen.

In den Achtzigerjahren in Westdeutschland und in den Neunzigern dann in der ganzen Bundesrepublik – in der großen Zeit des Zivildienstes –, sah das Aufwachsen als junger Mann so aus: Man ging zur Schule, wenn man Abitur machte, dreizehn Jahre lang. Dann kamen Bundeswehr oder Zivildienst, die Dauer änderte sich, die längste Dienstzeit waren 20 Monate, die kürzeste waren sechs. Dann kam das Studium, das sich – nach den damaligen Studienordnungen – lange hinziehen konnte. Kaum vorstellbare Zustände für junge Leute heute. Die müssen ihr Abitur oft schon nach zwölf Jahren machen. Dann kommt das Studium, das viel stärker verschult ist als damals, dazwischen Praktika und Hospitanzen. Und mit Mitte Zwanzig geht es auf den Arbeitsmarkt.