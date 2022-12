Neben dem Bau von Fußballstadien in Südafrika und Brasilien ist das Büro GMP vor allem in Fernost aktiv. Hier entstehen Messe- und Kongresszentren, das Nationalmuseum in Peking und das Nationalparlament in Hanoi. Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielten beide Architekten 2005 den »Großen Preis des Bundes Deutscher Architekten« für ihr Lebenswerk.

Sein langjähriger Partner Volkwin Marg würdigte Gerkan am Donnerstag auch für seinen offenen Blick in die Zukunft: »Ich bin stolz darauf, was Meinhard und ich gemeinsam mit unseren Partnern und Mitarbeitenden in mehr als einem halben Jahrhundert geschaffen haben. Auf unsere Bauten, die in Deutschland und weltweit anerkannt und gewürdigt werden«, so Marg laut Mitteilung. »Wir haben zusammen stets für gute Architektur gekämpft, sehr oft gewonnen und manchmal auch verloren. Meinhards unternehmerischer Mut und weitsichtiger Blick nach vorn stellten die Weichen für die Zukunft unseres Büros.«