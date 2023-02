Rutishauser war in seiner vorherigen Rolle Vorgesetzter von Finn Canonica, dem früheren Chefredakteur des »Magazins«, dem die Journalistin Anuschka Roshani in einem Gastbeitrag im SPIEGEL Sexismus und Machtmissbrauch vorgeworfen hatte. Ihr Text hatte in der Medienszene der Schweiz für Aufsehen gesorgt.