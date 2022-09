HERBIG: Haben sich Kontrollmechanismen verschärft? Wurden neue eingerichtet? Wie entlarvt man den Schaumschläger der Zukunft?

Klusmann: Wir haben ein paar neue Kontrollmechanismen eingeführt und die, die es gab, einfach wieder angewendet. Im Abschlussbericht der Kommission steht das alles völlig ungeschminkt drin. Haben Sie den Bericht eigentlich gelesen?

HERBIG: Nein. Meine Grundlage war das Buch von Juan Moreno. Während des Lesens wurde mir klar, dass es permanent um die Lüge und um die Wahrheit oder gefühlte Wahrheiten geht. Das wurde die Basis für diesen Film, auch im Sinne des Filmemachens. Mir war wichtig, dass die Leute, die das Buch gelesen haben, im Kino trotzdem noch überrascht werden und sagen: Moment, das habe ich so nicht in Erinnerung. Hinzu kommt, und das wird Sie vielleicht freuen, dass viele gar nichts von diesem Skandal mitbekommen haben. Wir haben eine Marktforschung in Auftrag gegeben, und etwa 70 Prozent der Befragten haben von dem Fall noch nie gehört. Das ist für den Film schön, weil die nicht wissen, wie er ausgeht.

Klusmann: Ist das nicht auch ein Problem für den Film? Die Hitler-Tagebücher waren absoluter Mainstream, von Relotius hingegen weiß nur, wer Zeitungen und Zeitschriften liest. Viele von den Geschichten spielten weit weg in Krisengebieten, etwa vor dem Hintergrund des Syrienkriegs. Ist ein solches Sujet massentauglich genug für einen Herbig-Film?

HERBIG: Gute Frage. Um ausreichend vielen Leuten ein solches Thema schmackhaft zu machen, muss es unterhaltsam sein. Der Stoff musste so gestaltet werden, dass jemand, der nicht in der Medienblase unterwegs ist, kapiert, um was es da geht. Also: Was ist ein Ressortleiter, was macht ein Chefredakteur überhaupt? Was motiviert die Figuren? Ich habe beim Drehen immer gesagt, auch zu den Produzenten: Ich kann euch nicht sagen, was das für ein Genre wird. Ich mache einfach, was mir Spaß macht. Am Ende müssen die Leute im Kino sitzen, wie bei so einem schönen Musikvideo, und sagen: »Wir haben gern hingeguckt.«