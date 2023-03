Streit über Kunstprojekt Michel Houellebecq geht in Berufung gegen Sexfilm-Urteil

Der Autor will einen mutmaßlichen Sexfilm verbieten, in dem er selbst die Hauptrolle spielt: Nachdem Michel Houellebecq den Prozess gegen ein niederländisches Künstlerkollektiv verloren hat, geht es in die nächste Runde.