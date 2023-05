Bestsellerautor vs. Künstlerkollektiv Houellebecq in der Porno-Kampfzone

Ein verunglückter Sexfilm? Ein Kunstprojekt? Unklar, in was genau Michel Houellebecq da hineingeraten ist. In einem neuen Büchlein versucht der Schriftsteller eine Selbstverteidigung – und macht alles nur schlimmer.