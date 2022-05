Eine Aktzeichnung von Michelangelo ist in Paris zum Rekordwert von 23,2 Millionen Euro versteigert worden. Damit handelt es sich laut Angaben des Auktionshauses Christie's um das bisher teuerste Werk des italienischen Renaissance-Malers, sowie auch um die teuerste Zeichnung, die je in Europa versteigert worden sei.

Bei dem Werk »Ein nackter junger Mann (nach Masaccio) umgeben von zwei anderen Figuren« soll es sich um seine erste bekannte Aktstudie handeln, die der junge Michelangelo (1475-1564) in Florenz Ende des 15. Jahrhunderts angefertigt hat. Es ist eine der wenigen Arbeiten von Michelangelo, die sich noch in Privatbesitz befand. Die Federzeichnung in der Größe eines A4-Formats war erst 2019 Michelangelo zugeschrieben worden.

Der Schätzwert der Zeichnung, die am Mittwoch versteigert wurde, lag bei 30 Millionen Euro. Die Arbeit ist teilweise von einem Fresko des Malers Masaccio (1401-1428) in der Brancacci-Kapelle in Florenz inspiriert. Es handelt sich um seine erste bekannte Aktzeichnung des Renaissance-Künstlers.

Die »Süddeutsche Zeitung« betonte in ihrer Mittwochsausgabe , die Herkunftsgeschichte des Blatts sei keineswegs so gut belegt, dass sich weitere Fragen erübrigten: »Sie ist nur bis ins 18. Jahrhundert nachweisbar und hat zudem den Makel, dass Generationen an früheren Kunstkennern, die auch etwas davon verstanden, das Blatt nicht groß beachteten«.

2019 wurde das Werk in Frankreich zum »nationalen Schatz« erklärt, was bedeutete, dass es 30 Monate das Land nicht verlassen durfte. In dieser Zeit hätten der Staat oder die französischen Museen das Werk kaufen können. Da dies nicht passierte, stellte das Auktionshaus das Werk in Hongkong und New York aus, um es schließlich in Paris zu versteigern. Die Identität des Käufers war zunächst nicht bekannt.