Im Februar 1967 werden Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards in Richards' Haus in Sussex wegen Drogenbesitzes verhaftet. Der Razzia war eine groß angelegte Kampagne der Boulevardzeitung »News of the World« vorausgegangen. Jagger hatte das Blatt wegen Verleumdung verklagt – wegen einer reißerischen Geschichten über ihn und seine damalige Freundin Marianne Faithfull.