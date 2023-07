Der tschechisch-französische Schriftsteller Milan Kundera ist tot. Das berichten übereinstimmend das tschechische Fernsehen und Radio Prag, das sich auf dessen Ehefrau beruft.

Kundera wurde am 1. April 1929 als Sohn von Dr. Ludvík Kundera und Milada Kunderová-Janosikova im tschechischen Brünn geboren. Sein Vater war ein bekannter Pianist, Musikwissenschaftler und Rektor der Musikhochschule Brünn. Als Kind erhielt Kundera daher Klavierunterricht und lernte Komposition. Bald begann er, Gedichte zu übersetzen und zu schreiben. Nach dem Abitur studierte an der Prager Karls-Universität Musik und Literatur. Nach kurzer Zeit wechselte Kundera jedoch an die Filmfakultät, wo er Regie und Drehbuch studierte.