Der Veröffentlichungszeitpunkt des Albums bleibt dabei unklar, da Capitol Records rechtlich gesehen immer noch Eigentümer des Albums ist. Ursprünglich sollte »Bonfire of Teenagers« im Februar 2023 erscheinen, doch seit der Trennung hat Morrissey auch den Ankündigungspost auf Instagram gelöscht.

Seit Jahren taucht Morrissey immer wieder in den Schlagzeilen auf. 2020 behauptete er , von seinem damaligen Label BMG »fallen gelassen« worden zu sein, nachdem dort ein neuer Manager eingestellt worden sei, der die Künstlerliste »diversifizieren« wolle. »Diese Nachricht passt perfekt zu dem unerbittlichen, galaktischen Schrecken des Jahres 2020«, schrieb der britische Musiker in der Erklärung . 2017 lobpreiste Morrissey im Gespräch mit dem SPIEGEL das Brexit-Referendum, verteidigte Kevin Spacey und Harvey Weinstein und bezeichnete Berlin als »Vergewaltigungshauptstadt«. Danach fühlte er sich falsch zitiert und wollte nie wieder mit Printmedien sprechen. 2015 bekam er für seinen Debütroman »List of the Lost« den »Bad Sex Award« für die am schlechtesten geschriebene Sexszene in einem Roman.