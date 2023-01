Nun wurde bekannt, dass Rau Leiter der Wiener Festwochen werden soll. Bei der im Mai und Juni stattfindenden, Genre-übergreifenden Veranstaltung sind Theater-, Opern- und Tanzproduktionen zu sehen.

Offenbar will man mit der Besetzung von Rau, 46, auch dafür sorgen, dass die Festwochen gesellschaftspolitische Relevanz ausstrahlen sollen. Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sagt zur Berufung: »Als politisch denkender Künstler arbeitet Milo Rau in verschiedenen Bereichen von Theater über Oper bis Film und ist international bestens vernetzt. Somit steht nun wieder eine strahlende Künstlerpersönlichkeit an der Spitze der Wiener Festwochen.«