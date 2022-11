In den letzten Jahren hatte sich Eickhoff aus der Modeszene zurückgezogen, sein Geschäft »Eickhoff« schloss er 2014. Im SPIEGEL-Gespräch klagte Eickhoff damals über das wachsende Profitdenken in der Modebranche: »Alle reden nur noch von Budget, Budget, Budget«, so Eickhoff. »Man hat den Eindruck, nicht mehr in der Mode-, sondern in der Finanzbranche zu arbeiten.«