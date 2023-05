Wenigstens die Frage nach dem »Wo« soll nun abschließend beantwortet sein. Das sagt zumindest der italienische Historiker Silvano Vinceti, wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht. Demnach soll in der Landschaft im Hintergrund des Gemäldes die Romito-Brücke in Laterina in der Provinz Arezzo in der Toskana zu sehen sein.