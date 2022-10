Die Schau zeichnet anhand von 90 Bildern die Entwicklung Mondrians vom Landschaftsmaler zum Meister der Abstraktion nach. Das 1941 entstandene Bild »New York City 1« ist der Höhe- und Endpunkt der Präsentation. Und nun hängt ausgerechnet dieses bekannte Bild aus roten, gelben, blauen und schwarzen Klebestreifen, die sich waagerecht und senkrecht kreuzen, falsch herum?

Das Problem: Das Bild ist nicht signiert

Seit 1980 gehört es zum Bestand der NRW-Kunstsammlung. Im Gegensatz zu dem zeitgleich entstandenen fast identisch großen Schwesterbild in Öl, das im Pariser Centre Pompidou hängt, werde das Klebebild aber seit dem Tod Mondrians 1944 um 180 Grad gedreht gezeigt, sagte Kuratorin Susanne Meyer-Büser. Auffällig sei zudem: Auf einem Foto, das wenige Tage nach Mondrians Tod 1944 in dessen Atelier entstand, ist das Klebebild noch in anderer Ausrichtung auf der Staffelei zu sehen: Die dichteren Streifen befinden sich am oberen Rand und verlaufen damit exakt wie beim Ölbild in Paris.