Nachdem auch die Lokalpresse über die Körperformen der Meerjungfrau berichtet hatte, begann in den sozialen Medien die Debatte. Doch neben mancher Empörung und flapsigen Witzen scheint das Werk eher Zuspruch zu finden: »Wenn es so viel Aufsehen erregt hat, bedeutet das, dass die Jugendlichen es richtig gemacht haben. Ob man es nun mag oder nicht, es hat Monopoli in der Welt noch bekannter gemacht«, findet ein Facebook-Nutzer.