Die bisherige Museumschefin Tregulowa steht im Ruf, weltoffen zu sein. Sie hatte viele international beachtete Ausstellungen nach Moskau geholt und immer wieder auch russische Kunst im Westen präsentiert. 2021 hatte sie die zuerst in Berlin gezeigte Schau »Diversity United« von rund 90 Künstlern aus 34 Ländern in Moskau organisiert. Sie warb in politisch schwierigen Zeiten für kulturellen Dialog. In der Ausstellung ging es auch um Geschlechteridentität, das Streben nach Freiheit und um andere Fragen, die zunehmend in Russland tabuisiert werden.