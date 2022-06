Album der Woche mit 070 Shake Fanfaren der Verliebtheit

Aber auch hier, im melancholischen Autotunegesang, über sausenden, gleißenden Synthiesounds, wird die Fragilität des bisher geheim gehaltenen Glücks noch einmal herausgestellt: »Kept our love undercover / Nonchalant, very subtle / Tryin' not to step on the puddle«. »I worry I could lose you every second«, sorgt sie sich auch im nächsten Song, »Blue Velvet«, zu einem karibisch anmutenden Barjazzsound mit Bongos und einem überraschenden, schief reintutenden Trompetensolo.

Je mehr sich Balbuena jedoch ihre neuen Gefühle zutraut, desto physischer, zupackender, stilistisch wilder wird auch die Musik, mit Überwältigungs-Impetus abgemischt von Mike Dean, der schon Kanye Wests Opus »My Beautiful Dark Twisted Fantasy« zu einem Spektakel machte.

Alles an dieser erstaunlichen, in kosmischer Klangkälte warm verkuschelten Musik drängt auf die große Festivalbühne oder könnte als Soundtrack zu stilistisch und inhaltlich bahnbrechenden Neoseifenopern wie »Euphoria« funktionieren. Wenn Balbuena in »Stay« nicht mehr misstrauisch murmelt, sondern verzweifelt, und fast ohne verfremdende Effekte hinausbrüllt: »I don’t want you to le-le-le-leave!«, dann klingen die Fanfaren der Verliebtheit nicht mehr synthetisch, sondern nach echten Bläsern, der tribale Groove erinnert an Donna Summers Ermächtigungshymne »State of Independence«. Zwischen diesem Breitwand-Appeal und einem zeitgeistigen, elektronischen Therapiepop findet 070 Shake eine vorerst sichere, eigenständige Position – zu ihrer Kunst und ihrer Gemütslage. »Ready or not, they cannot fuck with me«, singt sie. So weit, so beeindruckend. (8.2)