Am Montag hatte 50 Cent bereits ein anderes Konzert der »The Final Lap«-Tour absagen müssen: Die Hitze in Phoenix (Arizona) sei derart hoch gewesen, dass sie gefährlich für alle sei, teilte er über seine Social-Media-Kanäle mit. Vom 28. September an ist der Rapper in Europa unterwegs; es gibt Tourdaten in Hamburg (29.9.), Hannover (13. Oktober), Berlin (14.10.), Oberhausen (15.10.), München (24.10.) und Mannheim (25.10.). Die Tontechniker werden vorbereitet sein.