Der Ex-Teenie-Star Aaron Carter ist tot. Der Sänger wurde am Samstag in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, aufgefunden. Das bestätigte sein Agent Roger Paul der Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf die Mutter Carters. Die Polizei von Los Angeles bestätigte auf Nachfrage einen Einsatz in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien, gab aber keine Details bekannt. Zunächst hatte das Branchenportal »TMZ« darüber berichtet.