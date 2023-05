Ulvaeus sagte, er finde den internationalen Song Contest in diesen Zeiten »wichtiger als jemals zuvor«. Vergangene Woche war Deutschland beim ESC erneut Letzter geworden – mit einem Metal-Song der Hamburger Rock-Band Lord Of The Lost.

Möglicher Auftritt aller vier Abba-Stars

Schweden gewann zum siebten Mal den ESC, zum zweiten Mal nach 2012 mit der Sängerin Loreen. Die Show findet damit kommendes Jahr in Schweden statt. Der Sieg der schwedischen Popgruppe Abba liegt dann 50 Jahre zurück. Zu einem möglichen Auftritt aller vier Abba-Stars im Mai 2024 blieb Ulvaeus im Unklaren. Wer wisse schon, was passiere, sagte er im Podcast von Engelke und Simonetti.