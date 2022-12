Abgehört 2022 Das ist die beste Musik des Jahres!

An dieser Stelle könnte man nun das neue Album von R&B-Superstar Beyoncé erwarten. »Queen Bey« setzte sich für das Cover von »Renaissance« auf ein gläsernes Pferd, als wäre sie Lady Godiva oder Bianca Jagger im Studio 54 – und ermächtigte sich mit hypermodernen Dance-Tracks der queeren House- und Vogueing-Kultur, mit der sie, Pardon, eigentlich noch nie wirklich viel zu tun hatte. Na ja, trotzdem eine tolle, natürlich hervorragend produzierte Platte mitsamt dem Superhit »Break My Soul« (dank Robyn-S-Sample), aber vielleicht doch nicht der große emanzipatorische Wurf, den viele Kritiker darin sahen. Der kam dieses Jahr eher von einer Violine spielenden Beyoncé-Konkurrentin aus Cincinnati, Ohio, die sich in den letzten Jahren bereits in Stellung brachte – und nun mit ihrem zweiten Album eindrucksvoll demonstrierte, was sie kann. »I’m not average« postuliert Brittney Parks alias Sudan Archives im Titelstück. Sie will halt einfach mal ihre überdurchschnittlichen Skills raushängen lassen: »I just wanna hang my titties out, titties out, titties out«. Die Musik auf ihrem Album ist ein wildes, aber auch sehr cooles Durcheinander aus R&B, Hip-Hop, westafrikanischen Einflüssen, Elektronik-Sounds, Jazz-Moods und immer wieder peitschender Perkussion. Zusammengehalten wird all das von einer aus Highschool-Demütigungen und frühen, auch rassistischen Zurücksetzungen hergeleiteten Biografie-Erzählung. Im Zentrum dieser Formfindung steht das schnittig marschierende Frisuren-Manifest »Selfish Soul«, in dem Parks ihre Unabhängigkeit erklärt, vom männlich-sexualisierten Blick ebenso wie anderen Haarigkeiten ihrer Vergangenheit. Um den Kreis zu schließen: »Natural Brown Prom Queen« ist für Sudan Archives das, was »Lemonade« für Beyoncé war. Und tanzen kann man auch sehr gut dazu.