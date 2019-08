Abgehört - neue Musik Ein Soul-Bruder erwacht

Raphael Saadiq - "Jimmy Lee"

(Columbia/Sony, seit 23. August)

Die Chancen stehen gut, dass Sie in den vergangenen Jahren das Werk von Raphael Saadiq in Ihr Herz geschlossen haben, ohne dass Ihnen der Name etwas sagt. Zusammen mit Solange schrieb er mit "Cranes In The Sky" einen ihrer eindringlichsten Songs und produzierte ihr bahnbrechendes Album "A Seat At The Table". Mit Mary J. Blige schrieb er ihren Song "Mighty River" für den Film "Mudbound" und bekam eine Oscar-Nominierung. In der Marvel-Serie "Luke Cage" spielte er nicht nur mit, sondern sang auch einige Songs.

Die Liste ließe sich ewig fortführen: Raphael Saadiq ist das, was man einen Artist's Artist nennt: Seit den späten Achtzigern, als er mit Sheila Es Band und Prince auf Tournee war, hat sich Charles Ray Wiggins aus Oakland einen blendenden Ruf als Sänger, Gitarrist, Bassist, Produzent und Songwriter erarbeitet und wird in der Musikbranche als legitimer Nachfolger von Marvin Gaye und Stevie Wonder verehrt. Anders als sein Mentor Prince und diese anderen großen Stars, in deren Spuren er tritt, hielt sich Saadiq jedoch stets im Hintergrund, stellte seine Fähigkeiten in den Dienst einer Band (in den Neunzigern: Tony! Toni! Toné, später: Lucy Pearl) oder eines distinktiven Sounds (wie 2002 auf seiner Motown-Hommage "Instant Vintage").

"Jimmy Lee", Saadiqs erstes eigenes Album seit acht Jahren, markiert nun verblüffende Zäsur. Es klingt wie ein Klischee, aber so persönlich wie auf diesem mit 43 Minuten klassischen Album hat man den heute 53-Jährigen noch nie gehört. Auch wenn er sich natürlich mal wieder nicht selbst in den Vordergrund stellt. "Jimmy Lee" ist eine Hommage an seinen in den Neunzigerjahren an Drogensucht und einer HIV-Infektion verstorbenen Bruder. Saadiq, der zuvor bereits zwei weitere Geschwister verloren hatte, brauchte bis heute, bis er seine Gefühle über ein Leben im Rampenlicht, unter Druck, verführt von Drogen und Ruhm, in eindrucksvolle Soulsongs verwandeln konnte.

Doch Saadiq wäre nicht der große Soul-Interpret, der er ist, wenn er aus der privaten Tragödie aus Sucht und Verlust nicht eine universelle Geschichte über afroamerikanische Kultur, Repression, Marginalisierung und Rassismus machen würde. In seinen besten Momenten, dem traurigen Minneapolis-Funk von "This World Is Drunk", dem Edwin-Starr-haften "Kings Fall" oder dem raumgreifenden Gospel "Rikers Island", in dem es mit rhythmischem Kettenrasseln gegen das ungerechte Justizsystem geht, streckt sich "'Jimmy Lee" tatsächlich nach Soul-Klassikern wie "What's Going On" oder "Innervisions".

Musikalisch hebt sich "Jimmy Lee" angenehm von zeitgenössischen R&B-Produktionen ab, die meisten Songs komponierte Saadiq an Bass und Gitarre, eine Retro-Erdigkeit, die man spürt, auch wenn hier nichts wirklich altmodisch klingt. Gleich im ersten Song, "Sinners Prayer" versammelt Saadiq viele seiner frühen Prägungen und Einflüsse aus den Achtzigern: Das Intro zitiert die "Nightshift" der Commodores, die Strophe erinnert an Howard Hewett und Shalamar, der Bass und die Gesangsharmonien im Mittelteil holen den Jazzfunk- und Pop von Level 42 aus der Mottenkiste. "So Ready", der heimliche Hit des Albums, zelebriert dann Michael Jackson, und gegen Ende tritt Saadiqs Onkel, der ehrenwerte Reverend E. Baker in einem nostalgischen Spritual auf.

Der andere prominente Gast kommt ganz zum Schluss, in "Rearview". Es ist Rap-Superstar Kendrick Lamar, der hier zusammen mit Raphael Saadiq letztlich den Kreis zu den anderen großen, erwachten Soul-Alben der vergangenen Jahre schlägt. "Jimmy Lee" mag eine persönliche, schmerzhafte Vergangenheit aufarbeiten, aber es berührt und durchdringt auch die sorgenvolle Gegenwart Amerikas. Ein Triumph. (9.5) Andreas Borcholte

!!! (Chk Chk Chk) - "Wallop"

(Warp/Rough Trade, ab 30. August)

Ist es möglich, dass wir uns in einer Zeitschleife befinden? In der die Wiederholungszyklen immer kürzer werden? Dass "retro" jetzt nur wenige Jahre zurückliegt? Haben die Nullerjahre die Neunziger abgelöst? Es sieht so aus. Friedrich Merz wäre fast wieder Politiker geworden, Zlatko ist wieder im "Big Brother"-Haus, Röhrenjeans waren ja irgendwie nie weg. Und es klingt auch so, ein paar Musikalben sind eindeutige Zeichen: Hot Chip haben ein neues Album veröffentlicht, LCD Soundsystem zumindest ein Livealbum, und jetzt kommt auch noch !!!.

Es ist bereits das achte (!!!) Album der Amerikaner aus Sacramento. Verrückt. "Wallop" heißt es, also "Verprügeln". Und dass Nostalgie durchaus nichts Schlechtes sein muss, beweist das Funktionieren dieses Spätsommer-Werks. Hier wird wie immer gebasst, gerasselt, gegniegelt, virtuos gesungen, sprechend gesungen. Und ja, sorry, es wird krass gegroovt.

!!! wird "chk-chk-chk" ausgeprochen. Doch ob dieses "chk" wirklich so prononciert wird wie das Buch von Wolfgang Herrndorf, ist unklar. Was wir wissen: 1996 in Kalifornien gegründet, heute in New York ansässig. Das erste Album erschien 2001. Und seitdem macht die Band um Sänger Nic Offer funky Dance-Punk, aber elegant. Nach dem Wechsel zum britischen Edelpop-Label Warp kam dann so etwas wie eine Art Durchbruch in Indie-Dancehausen: 2007 erschien das bisher beste Album "Myth Takes", eine gute Zeit! Es war das Jahr des Delphins und das Jahr, in dem die Mehrwertsteuer um drei Prozent stieg, was die, die damals !!! feierten, heute nicht mehr erinnern.

!!! sind auch heute immer noch etwas zu krachig, um sie nebenbei zu hören und Cini-Minis zu frühstücken. Den Hit "Off The Grid" etwa möchte man dringend mal auf einer Festivalwiese, zur Not auch von Lars Eidinger in einer Insta-Story vorgespielt bekommen. "Domino" wiederum passt auch gut, um den Kids bei Urban Outfitters unauffällig Buffalo-Schuhe anzudrehen. Es hat sich also nicht sehr viel geändert. !!! rödeln, marodieren, prügeln immer noch in allerlei Musikstilen rum. Es gibt wunderbare Sekunden, wo alles stimmt, bis dann mit einem Stilwechsel wieder alles rumgerissen wird. So wie im echten Leben. Gefangen in den Jahrzehnten. (7.2) Laura Ewert

Jay Som - "Anak Ko"

(Lucky Number/Rough Trade, seit 23. August)

Eigentlich liest sich das alles ungefähr so spannend wie die Gebrauchsanweisung einer Yogamatte: Nach zwei Alben habe die kalifornische Musikerin Melina Duterte nicht mehr so recht gewusst, was sie mit ihrem Jay Som getauften Soloprojekt anfangen solle, heißt es sinngemäß im Promo-Zettel zu deren drittem Album. Also habe sie sich als Selbstmedikation einen radikalen Wandel verschrieben. Für eine Woche sei sie alleine in die Wüste gezogen, um dort zu meditieren und ihr Telefon nach Freunden zu durchkämmen, die ihr helfen könnten. Gibt es eigentlich irgendwo eine Fabrik für solche Geschichten?

Sei's drum. An Telefon gegangen sind letztlich drei Typen für Gitarre, Bass und Schlagzeug sowie Laetitia Tamko alias Vagabon, die nun auf "Amak Ko" in einigen Songs ihren tollen Gesang beisteuert. Denn Duterte hat im achtsamen Schneidersitz zwischen Kakteen wohl vor allem eins gelernt: loszulassen. Während ihre bisherigen Alben "Turn Into" und "Everybody Works" noch im heimischen Wohnzimmer entstanden waren, ist "Amak Ko" eine richtige Bandplatte.

Das kommt Dutertes Musik zugute. In der neuen Besetzung scheint sie endlich über die Mittel zu verfügen, ihre musikalischen Ideen bis zum Ende auszuformulieren. Und daran mangelt es ihr keineswegs.

"Anak Ko" klingt ungefähr so, als habe Duterte kurz nach ihrem Wüsten-Ausflug "Alternative Rock" in den Browser gehackt und sich entschlossen, alles in ihre neue Platte zu packen, was da an Referenzen auf dem Bildschirm erschien. Im Verlauf von nur 34 Minuten Musik finden sich so allerhand alte Bekanntschaften. "Superbike" klingt wie Alanis Morissette im Proberaum von The Sundays, "If You Want It" und "Peace Out" changieren irgendwo zwischen Snail Mail und Elliott Smith, "Nighttime Drive" kanalisiert die wunderschöne Traurigkeit von The Shins und Pavement. The Cranberries oder der Soundtrack des nächstbesten High-School-Rom-Com sind auch nie weit. Und im abschließenden "Get Well" schmiegt sich dann sogar noch eine gute alte Pedal-Steel-Gitarre heran.

Das ist alles sehr gut gemacht. Aber klingt so radikaler Wandel? Und sollte man diesen im Jahr 2019 überhaupt von einer jungen Rock-Musikerin erwarten? Denn am Ende liefert "Anak Ko" genau das, was es verspricht: Neun Songs, die 60 Jahre Genre-Geschichte in sich tragen, sie transformieren und ins Jetzt übersetzen. Auftrag erfüllt. (7.5) Dennis Pohl

Salami Rose Joe Louis - "Zdenka 2080"

(Brainfeeder/Goodtogo, ab 30. August)

Ein Name, der wie eine handfeste Sandwich-Kreation zu Ehren der Boxlegende Joe Louis klingt: Da erwartet man meaty stuff, mindestens. Die Musik von Salami Rose Joe Louis jedoch, die in Wahrheit Lindsay Olsen heißt, könnte ätherischer und verflüsterter nicht sein. Olsen hat früher in einem Asbestlabor gearbeitet und stammt aus dem Örtchen Crockett im Norden der Bay Area um San Francisco und Oakland. Sie ist zurzeit die einzige Frau im Portfolio des als wegweisend geltenden Neo-Jazz/Future-Hip-Hop-Labels Brainfeeder von Musiker und Plattenfirmenboss Flying Lotus, abgesehen von Georgia-Anne Muldrow natürlich, aber die veröffentlicht eh mal hier, mal da und andauernd.

Das allein - und dieser Name - macht "Zdenka 2080" aber noch nicht zu einem speziellen Pop-Ereignis. Erst verblüffend, dann irritierend, dann unwiderstehlich ist der durch viele Membranen und Filter gesungene und gefilterte Pop-Entwurf von Olsen, den man am besten mit Vierzigerjahre-Swing und Easy-Listening from Space bezeichnen könnte: Es plingt, perlt, spult und leiert ein bedröhnendes Soundgelichter durch insgesamt 22 kurze Tracks, als hätte eine Künstliche Intelligenz in ferner Zukunft ein Retro-Faible für Salon-Jazz des 20. Jahrhunderts entwickelt und würde darauf schüchtern-kindliche Gesänge à la Marilyn Monroe üben.

Damit kommt man dem Konzept von Salami Rose Joe Louis schon ziemlich nah, denn basierend auf dystopischen Romanen von Octavia Butler und Gene Wolf ersann Olsen eine Science-Fiction-Welt, die sie mit Sphärenklängen ausstattete. Kurz gefasst: Die Erde im Jahr 2080 ist hin, und die Reichen haben sich mit einem Raumschiff aus dem Staub gemacht. Das Album folgt einer jungen, auf der Erde zurückgelassenen Frau, die eine Art interdimensionales Portal entdeckt, einen achteckigen Raum mit ebenso vielen Gemälden, die eine Künstlerin namens Zdenka erschaffen hat.

Die ist deprimiert und malt sehr düstere Bilder, was blöd ist, da dieser in Track zwei besungene "Octagonal Room" sich als Erdgehirn entpuppt, dessen Gedanken und Emotionen durch eben jene Bilder gesteuert werden. Die Erdenfrau reist also durch die Gemälde, auf der Suche nach der Künstlerin, um sie in positivere Stimmung zu versetzen. Ungefähr so. Und das alles in nur 44 Minuten.

Sagen wir so: Wenn es am Ende wie nach jedem guten Narrativ heißt "To Be Continued" und schon wieder alles flirrt und bleept wie im Inneren eines Moog-Synthesizers, dann ist man bester Dinge und kann man die Fortsetzung kaum erwarten. Fun fact: In Olsens Heimatstadt Crockett gibt es eine Zuckerfabrik, also rieche es manchmal den ganzen Tag nach Marshmallows und Karamell, sagt sie. Kein Wunder, dass sie weiß, wie man süße Sucht erzeugt (und sich heimlich nach Salami sehnt). (7.8) Andreas Borcholte

Wertung: Von "0" (absolutes Desaster) bis "10" (absoluter Klassiker)