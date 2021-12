Dank Landleben-Videoblogger Achim Reichel hat mit »Aloha Heja He« einen Hit in China

Kein anderer Titel wurde in dieser Woche in China so oft bei Shazam gesucht wie sein Shanty-Pop-Schlager aus dem Jahr 1991: Wie kommt es, dass Achim Reichel dort plötzlich populär ist?