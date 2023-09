Aerosmith unterbricht Abschiedstour »Es bricht mir das Herz«

Die 1970 gegründete Band hatte im Mai angekündigt, sich mit rund 40 Konzerten in Nordamerika von ihren Fans verabschieden zu wollen. Die Abschiedstournee hatte am 2. September in Philadelphia begonnen. Die kommenden sechs Termine, die unter anderem in Detroit, Chicago und Toronto hätten stattfinden sollen, wurden nun auf Januar und Februar 2024 verschoben.

Aerosmith hatte vor allem in den Achtziger- und Neunzigerjahren mit Songs wie »I Don’t Wanna Miss A Thing«, »Crazy«, »Livin’ On The Edge«, »Amazing« oder »Janie’s Got A Gun« weltweit Erfolg.