Es ist ein recht leichtfüßiger Popsong mit Beats und einem eingängigem, aber nicht allzu originellen Refrain. In den Strophen klingt Fältskog ein wenig gehetzt, die tiefe Stimme lässt ihre 73 Jahre durchaus anklingen. Das passt aber zum melancholischen Songtext (»What if You could be the one that I'll remember / When I'm old and grey and looking back at life«). Im Refrain findet Agnetha Fältskog anscheinend mühelos zurück in die hohe Stimmlage, die Abba-Nostalgiker so schätzen.