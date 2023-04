Seinen Durchbruch hatte der Musiker 1958 mit dem Album »Ahmad Jamal at the Pershing: But Not For Me«. Zahlreiche Alben folgten. Jamal wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Grammy für sein Lebenswerk im Jahr 2017. Jazz-Trompeter Miles Davis (1926-1991) soll einmal über seinen Freund gesagt haben: »All meine Inspiration kommt von Ahmad Jamal«. Auch in der Hip-Hop-Welt wurde Jamals Klaviermusik gesamplet, etwa von Jay-Z, De La Soul und Nas .