Schlagzeuger der Band »Yes« Alan White ist tot

Alan White, Schlagzeuger der Progressive-Rockband Yes, ist tot. Das gab seine Familie auf seiner Facebook-Seite bekannt. Dort hieß es, er sei am Donnerstag nach kurzer Krankheit in seinem Haus in Seattle gestorben. White wurde 72 Jahre alt. Wenige Tage zuvor hatte Yes bekannt gegeben, dass White aus gesundheitlichen Gründen nicht an der anstehenden Tournee zum 50. Jahrestag des Erscheinens des Albums »Close to the Edge« teilnehmen werde.