Album der Woche mit Everything But The Girl Wo wart Ihr denn so lange!?

Wie sehr man Everything But The Girl im aktuellen Musik-Kosmos vermisst hat, lernt man nicht nur durch diesen singulären ersten Album-Track. »Fuse« vibriert auch in den weniger tanzdeterminierten Stücken mit einer unterschwelligen, jetzt klanglich aktualisierten Angespanntheit, die der Musik der Band immer schon innewohnte. Bereits 1984, auf ihrem Debüt »Eden«, rutschten Thorn und Watt die Gewissheiten weg: »Don’t say to me that everything is here to stay« hieß es damals in »Bittersweet«, kontrastiert wurde das mit einem sanften Bossa-Groove. Kein Album klang danach wie das andere, aber das Grundgefühl zog sich durch alle erforschten Stile, egal ob Cool Jazz, Akustik-Pop oder Dance. Das neoliberal-hedonistische »Anything goes«, ab Ende der Achtziger ein bestimmendes gesellschaftliches Motto, beinhaltete ja immer auch die Auflösung von sozialen Normen und moralischen Leitlinien, ein implizites »Nichts geht mehr«.

Unter anderen Vorzeichen, nach negativen »Alles scheint möglich«-Erlebnissen wie Trump, Brexit oder eben der Pandemie oder der Erkenntnis, das Krieg in Europa wieder möglich ist, könnte man sagen: Zumindest die westlichen Gesellschaften sind mental an einem ähnlichen Lähmungsmoment angelangt. Eigentlich stehen alle Zeichen auf Aufbruch, aber ach, wofür – und wohin?

Die Ballade »Run A Red Light«, fast ein Requiem, bringt dieses Gefühl auf mit narrativer Finesse auf den Punkt: Der Protagonist hat einen ausgefeilten, fiebrigen Plan, will stürmisch in die Nacht aufbrechen, »cashed up and all set«, Autoschlüssel in der Hosentasche parat. »Forget the morning«, sagt er zu seiner Begleiterin, aber man ahnt: Wenn im Überschwang die rote Ampel übersehen wird, endet es meistens nicht gut. Man kann sich gut vorstellen, wie Thorn und Watt im Lockdown nächtens zusammensaßen und die Skizzen für diese Lieder entwarfen. Die beiden hatten gar nicht vor, ein neues Album zu machen. Thorn hatte die drei Kinder der beiden großgezogen und zwei hervorragende Bücher über ihre Gefühle und Erlebnisse als Frau in der Musikbranche veröffentlicht, Watt war als Solo-Künstler erfolgreich. Doch die Pandemie brachte das gemeinsame Projekt wieder an den Küchentisch.