Album der Woche mit Metallica Das sehr, sehr lange Elend

Kurz abgehört:

Brutalismus 3000 – »Ultrakunst«

Was man in Berlin so macht? Natürlich eine neonbeleuchtete Kegelbahn irgendwo in einem Neuköllner Kneipenkeller entlangrennen und dabei so tun, als wär’s der Highway nach Las Vegas. So wie Victoria Vassiliki Daldas und Theo Zeitner alias V.D und T.Z. alias Brutalismus 3000 im Video zu ihrem bisher besten Track »Die Liebe kommt nicht aus Berlin«. Opas spielen Darts in dieser Kneipenszene, migrantische Flexer machen Stress, dazu zetert Daldas' verzerrt-verfremdete Stimme auf einen schnellen, stumpfen Retro-Techno, so dass es sich anhört wie eine diese scheinbar zusammenhanglos missmutigen, im Hinterhof nachhallenden Suffi- oder Druffi-Tiraden jener Nachtgestalten, die spätabends gerne zugeballert unterm Fenster langstromern: »Alles, was ich seh', ist Schmerz/ Durch die Nase ins Herz/ Willst Du das wirklich alles ziehen?«.

Mit ein paar EPs und Auftritten sind solche grenzdepressiven Hymnen bei vielen pandemiegeschädigten und partyhungrigen Kids in den letzten Monaten offenbar bereits Kult geworden. »Ultrakunst« ist das Debütalbum, vollgestopft mit schön monoton nach vorne nickenden Umz-umz-umz-umz-Beats, die Ältere unwohlig schaudernd an die Neunziger und die Loveparade denken lassen. »Nu Gabber Post Techno Punk from Berlin with Love« nennt das Duo seinen Happy-Hardcore-Elektropunk-Stil. »Diese Stadt ist viel zu alt/ Ich will mehr Gewalt«, keift Daldas, das Anti-Blümchen, im letzten Stück zu triumphierenden Melodie der Raver-Fanfaren. Brutal, aber geil. (7.8)