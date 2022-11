Gleich der Titelsong drängt mit pulsierenden Synthie-Grooves, »Umbrella«-Eh-he-heys und polymorphen Sprachsamples auf den Dancefloor, als ginge es darum, sich mit Macht den Staub aus den Knochen und den Designerpullis zu klopfen. »Wooh-ha, singing Hallelujah«, erinnert der Refrain wahrscheinlich nicht ohne Grund an das »Wooh-yeah« aus »Too Young«, dem ersten großen Hit von Phoenix aus dem Jahr 2000. Der Text ist Mars-typisch verrätselt, aber die Zeile »I must have died at fifty one in 1953« verweist wohl auf »1901«, einen weiteren Hit von vierten, in Indiepop-Kreisen wie ein Gral gehüteten Album »Wolfgang Amadeus Phoenix« (2009). »Why choose your body over time?«, gibt sich Mars befreit von Zwängen wie Zeit und Alter. Die Mona Lisa, »immortalized, décapitée« kommt auch im Text vor. Man war ja schließlich im Louvre.

Die Energie allein dieses Stücks ist beeindruckend und setzt sich in »Tonight« fort, für das Phoenix mit Ezra Koenig von der gleichsam eklektischen Band Vampire Weekend erstmals einen Gastsänger einluden. Auch wenn Gitarren, wenn überhaupt, eher im Hintergrund spielen und Songs wie »The Only One« an die Italo-Disco vom letzten Album »Ti Amo« (2017) anknüpfen, ist die Rückbesinnung auf den gerade wieder trendenden Nullerjahre-Sound überdeutlich. Fans der ersten Stunde können sich mit diesem Album gemütlich in Nostalgie einkuscheln, Barista-Kaffee schlürfen und im Ikea-Katalog blättern, als wäre die Welt noch halbwegs in Ordnung. »Season 2«, in dem das Leben wie die nächste Staffel einer TV-Serie betrachtet wird, bringt dieses Gewohnheitsgefühl auf den Punkt. Musikalisch greift es die Einflüsse der Achtzigerjahre-Talking-Heads auf, die vor 22 Jahren bereits »If I Ever Feel Better« zum Hit machten.

Zwei Songs allerdings verorten Phoenix dann doch in einer moderneren Zeit: »Winter Solstice«, dessen Stream-of-Consciousness-Text über Entfremdung und fundamentale Veränderungen der Welt Mars ohne den Rest der Band in New York über ein zugeschicktes Programming sang, ist das vielleicht urbanste R&B-Stück, das die Band je aufnahm. Könnte auch an der erneuten Rihanna-Anlehnung liegen – in jedem Fall ist es ein hell schimmernder Diamant. Fast wie eine Sängerin klingt Mars im zweiten bemerkenswerten Stück, »All Eyes on Me«, das auf einem futuristischen Hi-NRG-Beat und düsteren Synthie-Gezappel darauf hinweist, dass Phoenix auch im Klassiker-Modus noch in der Lage sind die Geisterbahn des Louvre in einen (gutbürgerlichen) Großstadt-Klub zu verwandeln. »I’m not that innocent«, säuselt Mars darin, und dass er unsere Aufmerksamkeit schüren wollte. Accompli! (7.8)