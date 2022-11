Album der Woche mit Stella Sommer Die Eiskönigin taut auf

Aber in ihrer Düsternis gibt es auch Güte und Geborgenheit: »In my darkness there’s a spare room for you / There’s a toothbrush for you, it’s right where you left it, it’s as good as new«, singt sie in »In My Darkness«, neben »Run Towards The Wasteland« einer von gleich mehreren Annäherungen Sommers an so etwas wie Popsongs, die man sich nun auch im Radio vorstellen könnte (und wünschen würde). Mit »A Special Kind of Lostness« mit angedeuteten House-Piano-Akkorden und an Enigma erinnernden Neunziger-Synthies übertreibt sie es vielleicht ein wenig. Und wenn sie in »Under the Weeping Mulberry Tree« ihrer Stimme plötzlich lauthals freien Lauf lässt, erschrickt man kurz. Aber der an die spätere Marianne Faithfull erinnernde Country-Gesang von »The Lady of the Southern Seas« oder die fast Leonard-Cohen-hafte Erzählung »Sorry Had A Brother« sind so selbstsicher ausformulierte Pop-Miniaturen, wie man sie bisher noch nicht von Sommer kannte.

Noch immer sind Sommers Lieder von großer Traurigkeit geprägt und umarmen die Einsamkeit, die ja letztlich auch ihrer Stellung im deutschen Indiepop entspricht: »Emptiness follows wherever we go«, heißt es an einer Stelle. Die Leere und Kälte, sie droht und bleibt wie ein allgegenwärtiger Schatten. »A sadness that I used to know«, singt sie im letzten Song dieses meisterlich zwischen Solipsismus und Zugewandtheit balancierten Albums, das so bezwingend intim und persönlich wirkt – und doch auch viel über den Schwellenzustand der politischen und gesellschaftlichen Gemütslage zu erzählen weiß. (9.6)