Album der Woche mit Swans Todessehnsüchte eines Toxikers

»No More Of This« – genug davon! – heißt ein Stück auf dem 16. Album der US-amerikanischen Rockband Swans. Sänger und Songwriter Michael Gira, 69, fleht darin nach Auslöschung: »Now is the time to close me in/ Let the blue fires sing/ Bring the hammer down to break my wing.« Genug von den existenzialistischen, selbstbesoffenen Qualen schwermütiger Rock-Männer, das wünschen sich angesichts der jüngsten Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann wahrscheinlich viele.

Auch gegen Gira gab es einen Vorwurf, der bis heute in der Luft hängt: Larkin Grimm, eine befreundete Musikerin, die zu jener Zeit gerade ein Album auf Giras Plattenlabel Young God veröffentlichen wollte, behauptete 2016, Gira hätte sie 2008 nach einer gemeinsam durchzechten Nacht im Schlaf vergewaltigt. Gira bezeichnete ihre Darstellung als »verleumderische Lüge«, gab aber zu, dass es zu Sex gekommen war, »ein peinlicher Fehler«, so Gira, der jedoch in gegenseitigem Einverständnis erfolgt sei. Zu Anklagen kam es beiderseits nicht, wie so viele #Metoo-Fälle bleibt auch dieser ungelöst. Mit dem schalen Nachgeschmack müssen die Fans von Swans, einer furiosen, transzendental dröhnenden Liveband, seitdem leben. Es ist eine Gewissensfrage. Die Band ging weiterhin auf Tournee, veröffentlichte 2019 das von der Kritik wohlwollend rezensierte Album »Leaving Meaning«, Michael Gira zog sich seinen Cowboyhut noch etwas tiefer in die Stirn, schürfte noch etwas tiefer und verzweifelter in den Abgründen seiner Triebe und Obsessionen – und machte weiter.