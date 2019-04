Abgehört - neue Musik Bloß kein Design fürs Leben

Aldous Harding - "Designer"

(4AD/Beggars, seit 26. April)

Einerseits ist dies eines der besten Pop-Alben des Jahres, andererseits ist es so viel mehr. Man kann diese Musik über sich hinwegwaschen lassen wie ein reinigendes Bad. Man kann in dem sanften Air-Ambiente von "Fixture Picture" baden, sich von "The Barrel" umschmeicheln lassen wie von einer Angus-&-Julia-Stone-Ballade oder "Treasure" wie einen Schmachtfetzen von Damien Rice verzehren: All die sehnsüchtigen Melodien, all der melancholische Schmelz, alles da. Das allein ist toll - und löst jedes Versprechen ein, das die neuseeländische Sängerin und Musikerin Aldous Harding 2017 mit ihrem auch schönen, aber noch spröden zweiten Album "Party" und leisen Hymnen wie "Horizon" gegeben hat.

Taucht man aber tiefer hinein in "Designer", und das sollte man unbedingt, fängt der warme Harmonieregen an zu prickeln, bleiben lieblich gesäuselte Textzeilen wie Nesselfäden an der Haut hängen und hinterlassen nachhaltige Reizungen. Aldous Harding, die eigentlich Hannah heißt, versteht es sehr, sehr gut, ihr generelles Hadern mit der Welt, der Liebe, dem ganzen menschlichen Krampf in zunehmend vollkommenere Popsongs zu gießen. Sie singt jetzt vollmundiger und mit neuen Akzenten, John Parish (u.a. PJ Harvey), der auch schon "Party" betreute, sorgte für eine hochwertige, instrumental aufgeplüschte Produktion.

Harding bleibt eine Meisterin der kognitiven Dissonanz. Ein irritierendes Uncanny-Valley-Gefühl ihrer Musik offenbart sich vor allem bei Live-Auftritten oder ihn ihren visuell absurden Videoclips, in denen die Künstlerin seltsam abgehackte oder mokant linkische Tanzmoves vorführt, als wäre sie eine lebendige Gif-Animation. Den Zuschauer fixiert sie dabei mit einem starren, entrückt wirkenden Blick, der fesselt, aber auch stark beunruhigt. "Gothic Folk" nannten einige Kritikerkollegen diese doppelbödige Stilistik, aber mit Genre-Zuschreibungen muss man hier gar nicht erst anfangen.

Zumal man nur erahnen kann, worum es Harding genau geht. Was zurück zu den lyrischen Widerhaken in ihren Songs führt: Allein die Single "The Barrel" verfügt über einen der merkwürdigsten Refrains der jüngeren Pop-Geschichte, fröhlich geträllert geht er so: "It's already dead/ I know you have the dove/ I'm not gettin' wet/ Looks like a date is set/ Show the ferret to the egg". Yeah, zeig dem Frettchen das Ei, aber es ist eh schon tot? Und zum Glück hast du ja noch die Taube? Hm.

Wenige Zeilen später folgt zumindest der Hinweis, dass es um Angst vor Kontrollverlust oder Panik vor lebenslanger Determination durch Mutterschaft und Ehe gehen könne: "When you have a child, so begins the braiding/ And in that braid you stay". Auch in "Treasure" scheint es um die Entscheidung zwischen Autonomie und das feste Geflecht ("Braid") eines Beziehungs- oder Familienplans zu gehen: "A rock in my hand/ A living mirror/ The braided cover of love".

Da steht die Frau also, den Stein vor dem Liebsten erhoben, der ihr Seelenspiegel sein könnte. Selten klang das Kosewort "Schatz" vergifteter als hier: "I've got my eye on you now/ Treasure", zischt sie wie Gollum zum Ring. Im zittrigen Schlussstück "Pilot" offenbart sie Bindungsängste und ein Zögern, als "Designer" ihres eigenen Lebensentwurfs zu agieren. Immer wenn es so weit ist, öffnet sich unter ihr ein Abgrund, "like height under a pilot". Sie versuche ja zu funktionieren, aber sie sei halt ein Feigling: "I try to be light, stop the low talk/ But I am a coward, and Camus was right."

Schon ihre Mutter, singt sie im Piano-Kammerspiel "Damn", habe sie als Spielverderberin gescholten: "My mother said 'Why must you drag all the hopes out of bed?'/ I blame the seasons/ We all have our reasons, I meant". So viel lakonische Misanthropie kann natürlich nur begeistern. Höhepunkt der existenzialistischen Verzweiflung, die Aldous Harding auf diesem großartigen Album in süßsauren Pop verwandelt, ist die hübsch geflötete Geworfenheits-Ballade "Zoo Eyes": "Why, what am I doing in Dubai?/ In the prime of my life/ Do you love me?". Aber klar doch. (9.0) Andreas Borcholte

Schoolboy Q: "Crash Talk"

(Top Dawg/Interscope/Universal, seit 26. April)

Kann man bei Spotify und Konsorten eigentlich schon Alben in umgekehrter Reihenfolge abspielen? Falls nicht, liebe Techniker, "Crash Talk" wäre der passende Zeitpunkt für ein Update.

Hört man das fünfte Album von Quincy Matthew Hanley alias Schoolboy Q nämlich von hinten nach vorne durch, könnte man zumindest nach den ersten sechs Songs auf die Idee kommen, dass es sich dabei um das fieseste, düsterste, kaputteste, beste Hip-Hop-Album des laufenden Jahres handelt. "Attention" zum Beispiel, der letzte Song auf "Crash Talk", tastet sich an einem monotonen Piano-Glitch und einem nach tektonischen Verwerfungen klingenden Bass entlang, während Hanley einen beklemmend unverblümten Ausschnitt seiner eher ungemütlichen Lebensgeschichte vorträgt.

Und das wäre erst der Anfang: "Water" schafft das Kunststück eines tatsächlich nicht peinlichen Pop-Trap-Ausflugs, inklusive man of the hour Lil' Baby. "Crash" dekliniert haarklein durch, warum Erfolg und persönliches Glück nicht zwingend als Paket kommen. "Die Wit Em" klingt ungefähr so entspannt wie ein nächtlicher Spaziergang als mitteleuropäischer Tourist durch South Central. "Dangerous" (feat. Kid Cudi) vertont Hanleys Kampf mit seiner Depression so eindringlich, dass man es selbst mit der Angst zu tun bekommt. Und "Floating" (feat. 21 Savage) groovt so frostig, als hätten sich die beiden Rapper zur im Studio ein Eisbad eingelassen. Viel besser kann Hip-Hop im Jahr 2019 nicht klingen.

Doch gerade deshalb wäre Hanley gut beraten gewesen, nach diesen gut 15 Minuten Feierabend zu machen - und sich die beste EP des Jahres in den Trophäenschrank zu stellen. Denn der Rest der 14 Tracks kann dieses Niveau nicht halten. Stattdessen wirkt Hanley in Songs wie "Lies" (feat. Ty Dolla $ign), "Chopstix" (feat. Travis Scott) oder "5200", das wie eine Karaoke-Version einer B-Seite von Kendrick Lamars "Black Panther"-Soundtrack dahinleiert, wie ein Rapper, der etwas eher Untypisches tut: auf Arbeit erscheinen, um seinen Job zu erledigen: Dienst nach Lehrplan.

Wo der Vorgänger "Blank Face" vor lauter Schwere kaum Luft zum Atmen ließ, ist die größtenteils nach den Regeln der Streaming-Ökonomie produzierte erste Hälfte von "Crash Talk", nun ja, einfach irgendwann vorbei. Hoffentlich lohnt sich das für Hanley zumindest finanziell. (7.5) Dennis Pohl

Caterina Barbieri: "Ecstatic Computation"

(Editions Mego, ab 3. Mai)

Die Bewegungsmusik der letzten Jahrzehnte konsumiert man mittlerweile bevorzugt auf dem Laufband im Fitnessstudio, auf der Autobahn oder im urbanen Stop-and-Go. Techno ist heute also überall da, wo man garantiert nicht von der Stelle kommt. Da ist es konsequent, dass das Genre seit Neuestem auch ästhetisch Zustände der Erstarrung ausprobiert und die Ashtanga-isierung der Musik munter voranschreitet.

Seine Hochmesse feiert der Nicht-Tanz-Techno beim Festival Berlin Atonal, wo sich ein sehr internationales und sehr schwarz gewandetes Publikum in der Betonkathedrale eines ehemaligen Kraftwerks zu Oszillatoren-Gedröhne in innerer Versenkung übt: Körperspannung und Atemkontrolle statt Kistenstapler-Tanz.

Caterina Barbieri ist eine Galionsfigur dieser Introvertierung. Die in Berlin lebende italienische Produzentin hat sich aus dem Bumm-Bumm-Kontinuum längst verabschiedet. Sie studierte klassische Gitarre und Philosophie sowie den Zusammenhang zwischen der traditionellen Musik Nordindiens und dem Minimalismus von Komponisten wie La Monte Young. Aus diesen Einflüssen formt Barbieri etwas geradezu manisch Monothematisches.

Wie ihre bisherigen Alben beschränkt sich auch "Ecstatic Computation" auf gerade mal eine Handvoll unverschleierter Synthesizer-Sounds. Der Fokus liegt auf kristalliner Klangqualität und Transparenz in den Strukturen. Dabei verschwistert sich Barbieris Konzeptstrenge diesmal an manchen Stellen auch mit Sonnenschein-Harmonik und wird geradezu schwärmerisch, zumindest im Ambiente einer Betonkathedrale. Manchmal klingt es, als hätte man bei einem frühen Human-League-Song versehentlich die Spur mit dem Keyboard-Arpeggio auf solo geschaltet.

"Ecstatic Computation" ist Synth-Pop unter den Vorzeichen einer algorithmisch organisierten Gesellschaft. Zwei von sechs Stücktiteln sind an ein Du adressiert, das allerdings kein menschliches sein muss: "Closest Approach To Your Orbit" und "Pinnacles Of You". Umlaufbahn, Bergspitzen - die Annäherung von Ich und Du vollzieht sich hier mit einigem Respektabstand. Zustände ekstatischer Hoffnung, wie man sie aus dem Minnegesang kennt, in dem die Verehrte nur aus der Ferne angehimmelt wird, überführt Caterina Barbieri ins Zeitalter der Berechnung. Ob dabei auch das Begehren erstarrt? Ach was. Es ist bloß verlegt ins Innere einer Welt, in der die Maschinen jetzt auch wieder lernen dürfen, nicht mehr zu tanzen. (7.4) Arno Raffeiner

Diät: "Positive Desintegration"

(Blackest Ever Black/Cargo, seit 26. April)

Die Mitglieder der Berliner Band Diät betreiben im Nebenberuf Plattenläden und Cafés, haben aber trotzdem noch Zeit, obskure polnische Psychologen zu lesen. Gut für sie! Der Titel ihres zweiten Albums "Positive Disintegration" geht zurück auf eine Theorie von Kazimierz Dabrowski, der einst Beruhigendes für die Zurückgezogenen, Eingeigelten und Düster-Post-Punks dieser Welt feststellte. Wahre Individualität, so der Forscher, beruhe nicht zuletzt auf Angsterfahrungen. Wer solche nicht durchlebt und umarmt, werde für immer in einem Zustand grundlegender Angepasstheit verharren.

Das wäre natürlich Mist, gerade für eine Band mit stolzer Hardcore-Vergangenheit. Also haben sich Diät noch einmal berappelt, nach vierjähriger Pause und zwischenzeitlichem Schwebezustand (der Sänger wollte zurück nach Australien, ist nun aber doch geblieben), um mit "Positive Disintegration" eine Party-Platte für die Dabrowski-Crowd aufzunehmen. Acht durchtrainierte Songs erzählen von den unterschiedlichen Grautönen, die ein Großstadtleben im finanziellen und emotionalen Dispobereich kennzeichnen. Es geht um die süße Versuchung, den Alltag im eigenen Szenebezirk mangels interessanter Begegnungen oder Gespräche auf Autopilot zu bestreiten. Und darum, dieser Versuchung zu widerstehen.

Oder sagen wir vorsichtshalber: So könnte es zumindest gemeint sein. Die Texte erklingen auf "Positive Disintegration" in einem australisch gefärbten Befehlshaber-Englisch, das einfacher zu erfühlen als zu verstehen ist. Diät haben die Gesangsspuren der Platte sehr tief im Mix vergraben und auch sonst auf alte Post-Punk-Tricks von Killing Joke oder PIL (in bekömmlicher Tagesform) vertraut. Am dominanten Auftreten ihrer Rhythmusgruppe, den stichelnden Gitarren und dem Eigenleben der Rückkoppelungen erkennt man sie als Genre-geschichtlich topinformierte Musiker.

Nicht nur Dabrowskis Thesen werden Diät also verinnerlicht haben. Das Post-Punk-Standardwerk "Rip It Up And Start Again" des englischen Musikjournalisten Simon Reynolds haben sie vielleicht sogar etwas zu genau gelesen. Was sie vielen der darin gewürdigten Bands jedoch voraushaben, sind die Fähigkeit und der Wille zum Hit: Gerade auf der A-Seite von "Positive Disintegration" bringen Diät ihre Trostlosigkeit in erstaunlich schnittige Form. Dass später auch mal ein Stück elektro-poppig ausleiern darf? Hat wohl mit ihrem beschwerlichen Weg zu wahrer Individualität zu tun. (7.3) Daniel Gerhardt

