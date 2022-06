Abschied 1994 – aber warme Worte über die Ex-Kollegen

Die Band wurde in den 1980er Jahren durch Hits wie »Runaway«, »Livin' on a Prayer«, »You Give Love a Bad Name« und »Wanted Dead or Alive« berühmt. Such selbst war an fünf Alben beteiligt, mit großem Erfolg. Über die Jahre verkaufte die Band mehr als 100 Millionen Tonträger und tourte höchst erfolgreich um die Welt.

Such trennte sich 1994 von der Gruppe und wurde von Hugh McDonald ersetzt. Er war aber 2018 mit dabei, als die Band Bon Jovi in die US-Ruhmeshalle des Rock & Roll aufgenommen wurde. Damals sagte er: »Diese Jungs sind die Besten. Wir hatten so eine tolle Zeit zusammen (…) Ich liebe sie über alles und werde es immer tun.«