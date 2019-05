Neues Peinlich-Video aus Österreich Schwarzenegger und Gabalier gehen gemeinsam ins Studio - leider nicht nur zum Pumpen

Vielleicht muss man das alles mit Humor nehmen. So wie ein Kommentator unter dem am Freitag auf YouTube veröffentlichten Videoclip zur Single von "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier und Hollywood-Terminator Arnold Schwarzenegger: "Haha, das ist das zweitpeinlichste/lustigste Video, das im letzten Monat aus Österreich kommt" (Rechtschreibung wurde korrigiert).

Gerade dachte man tatsächlich, verstörendere Bilder und Töne könnten nach dem Strache-Video nicht mehr folgen - und nun das: "Pump it up". Wer geglaubt hatte, mit "Cherry Lady" von Bohlen & Bra sei der Gipfel popmusikalischer Würdelosigkeit erreicht worden, für den ist die Kollabo von Arnie und Andy, den beiden Bodybuilder-Buddys aus der Steiermark, ein Lehrstück, wie man die Latte durchaus noch tiefer legen kann.

Getroffen haben sich die beiden Österreicher laut Plattenfirma eines Sommers in Kitzbühel (wo sonst?). "Real recognize real" heißt es im Info zu diesem Meeting der Übergrazer, die sich offenbar gegenseitig ihrer Wahnsinns-Authentizität versicherten. Es entstand "eine außergewöhnliche Männerfreundschaft".

Sollte Schwarzenegger in seiner kalifornischen Promi-Bubble mitbekommen haben, dass an seinem neuen Kumpel hartnäckige Vorwürfe des Rechtsnationalismus und der Homophobie haften, war's dem 71-Jährigen wohl egal - Steiermärker müssen zusammenhalten! Oder er entdeckte den US-Republikaner in sich wieder, der einst Reagan und Bush Senior im Wahlkampf unterstützte.

Jedenfalls lud er seinen glühenden neuen Fanbuam nach L.A. ein, wo die beiden dann gemeinsam im "Gold's Gym" in Venice Beach trainierten und sportlich durch die Gegend radelten. Das alles ist im Video zu sehen. Dabei hätten sie es ja eigentlich auch belassen können. Aber Gabalier, der gute Geschäftsmann, schrieb auch noch schnell eine Hymne auf sein Pumper-Idol - und Schwarzenegger entblödete sich nicht, dabei auch noch mitzusingen, äh, -sprechen.

Der Action-Star und Ex-Politiker knödelt also im bekannten Austro-Englisch Überraschendes ins Mikro, nämlich "I'll be back" und "Hasta la vista, Baby", wirklich wahr! Dazu gibt's ein paar hübsch gestanzte Motivationssprüche wie "No pain, no gain", "Don't be afraid to fail" oder "You häff to ssink outside the box!".

Vor allem letzteres hätte Gabalier sich mal hinter die pomadigen Ohren schreiben können, aber nö: Zu einem generischen Sound, den jede Alexa-Dose in drei Minuten aus der KI rotzen könnte, brabbelrappt er im sonoren Sprechgesang Arnies Karrierestationen herunter, auf Englisch, versteht sich. Das klingt so furchterregend und holprig, dass es Falco, den Vorvater des Ösi-Raps, aus dem Grab schütteln müsste.

Die "Lyrik" des Songs macht es nicht besser, im Gegenteil. "Pump it up, don't bring it down" ist eine wiederkehrende Zeile, die sich Schwitzbudenbrüder ab jetzt beim solidarischen Steroideschlucken zuraunen können. Der Refrain, das muss man zugestehen, ist so simpel und effizient auf Ohwurmigkeit gestrickt, dass er noch nicht mal einen ganzen Satz ergibt: Governatooooor! Mister Universe, Olympia!", grölt Gabalier. Und Arnie grinst sein Androiden-Grinsen.

Man ahnt schon, dass all die Häme, all der Spott über dieses zum Fremdschämen miese Billopop-Machwerk nichts nützen wird. Es wird sich binnen kürzester Zeit bis zur Charts-Spitze hochpumpen. So sind die Zeiten. Oder, um einen anderen YouTube-Kommentar zu zitieren: "Einfach nur Geil Ösi Power". Ja eh.