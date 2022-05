Im Mannschaftssport kennt man sie, die Sportler, die kaum auffallen, aber mit ihrer Arbeit die Stars gut aussehen lassen – Wimmer für Günter Netzer, Schwarzenbeck für Franz Beckenbauer. Und gelegentlich gibt es sogar Sportler, die ihren Platz im Team weniger ihren sportlichen Leistungen als viel mehr ihrer Rolle im Mannschaftsgefüge zu verdanken haben: Eintracht Frankfurt zum Beispiel verlängerte den Vertrag mit dem überschaubar talentierten Rechtsverteidiger Timothy Chandler für mehrere Jahre, auch weil er so ein integrativer Typ ist. Jetzt ist er Europapokalsieger.

Bands haben viel gemeinsam mit Sportmannschaften, hier geht es ebenfalls darum, unterschiedliche individuelle Fähigkeiten zusammenzubringen, um ein gemeinsames Ganzes zu erzeugen. Im klassischen Rockbandformat kann man die Teamplayer in der Regel schon an ihrer Rolle erkennen. Der Bassist zum Beispiel ist selten der, der sich in den Vordergrund drängt (außer, er ist zugleich der Sänger) – aber natürlich ist er für das Klangbild kaum verzichtbar.

Bei einer Synthesizerband ist es zu allem Überfluss gar nicht so einfach zu erkennen, wer was macht. Man sieht die Tasten nicht und weiß nicht, welche Sounds die Keyboarder gerade aus ihren Geräten holen. Deswegen hatten Ketzer schon den Gedanken, Andrew Fletcher sei eigentlich ziemlich überflüssig bei der Band, die er mitgegründet hat, bei Depeche Mode. Martin Gore schreibt die Lieder, Dave Gahan singt sie, früher kümmerte sich Alan Wilder um den Technikkram, seit seinem Ausstieg die Produzenten.

Und Andrew Fletcher, der Fußballfan (FC Chelsea), den sie alle immer nur Fletch nannten? »Fletch brachte sie zum Lachen« Schon zu Anfang der Bandgeschichte wunderte sich ein gemeinsamer Bekannter: »Fletch konnte überhaupt nicht spielen.« Andrew Fletcher bekam, na klar, den Bass zugewiesen, als er zusammen mit Vince Clarke, einem Freund aus der Jugendgruppe einer Methodistenkirche, eine Band namens Composition of Sound gründete, zu der auch Martin Gore, ein Schulfreund von Fletch aus der Nicholas School im südostenglischen Basildon stieß. Die schüchternen Vince und Martin hätten jemanden wie ihn gebraucht, betont der in einer Bandbiografie zitierte Zeitgenosse : »Fletcher brachte sie zum Lachen. Er hielt die Band durch seine Persönlichkeit zusammen«. Ein anderer Freund erinnert sich: »Fletch war einfach das Gegenteil von cool.« So habe er vor den Punkmädchen in Basildon plötzlich von seiner Jugendgruppe angefangen und gar nicht mehr aufgehört zu erzählen.

Fletcher 1980: »Einfach das Gegenteil von cool«

Bis zum Schluss erfüllte er diese Rolle. Als mitten in der Pandemie Depeche Mode 2020 in die »Rock’n’Roll Hall of Fame« aufgenommen wurden, gab es kein klassisches Inaugurationskonzert, und die drei Bandmitglieder mussten ihre Dankesrede via Videocall halten. Dave Gahan fand salbungsvolle Worte, »wer weiß, wo wir ohne die Musik wären«, seufzte er. Und während Martin Gore versonnen lächelnd nickte, spottete Andrew Fletcher: »Du würdest wahrscheinlich immer noch Autos klauen, Dave!« Mit Gahan als exaltiertem Frontmann war 1980 in Basildon aus Composition of Sound Depeche Mode geworden, und nur ein Jahr später hatten sie bereits ihre ersten Singlehits mit »New Life« und »Just Can’t Get Enough«.

Fletcher arbeitete derweil weiter bei der Versicherung Sun Life, und für den ersten Auftritt in der Hitparaden-TV-Show »Top of the Pops« soll er ein Tagesticket für die U-Bahn herausgehandelt haben, mit dem die Band ins BBC-Studio anreiste. Ein erstes Beispiel für Fletchers Wirken im wirtschaftlichen Bereich der Band, frühzeitig kümmerte er sich um das Merchandising, übernahm zeitweise auch Managementaufgaben. Den Popmelodien treu Nachdem Hauptsongwriter Clarke ausgestiegen und Gore diese Aufgabe übernommen hatte, begann der Aufstieg zum internationalen Phänomen: die größte als Außenseiterband wahrgenommene Gruppe der Welt, die Riesenhits wie »People Are People«, »Personal Jesus« oder »Enjoy the Silence« hatte und eine eingeschworene Fangemeinde hat.

Der 1982 neu hinzugekommene Alan Wilder übernahm im Studio mehr und mehr Arbeit und sagte dem Depeche-Mode-Biografen Steve Malins: »Fletch war nicht besonders involviert, was die Plattenaufnahmen betrifft.« Fletcher sei kein Musiker, er habe auch keine musikalische Meinung und sei hauptsächlich im Studio dabei, »damit Martin jemanden hatte, mit dem er abends ausgehen konnte«. Wilder verließ die Band 1995.

Depeche Mode 1987: Andrew Fletcher, Dave Gahan, Alan Wilder und Martin Gore

Doch der Co-Produzent der Alben »Violator« und »Songs of Faith and Devotion«, Flood, sagte, er habe sehr wohl auf Fletchers Anmerkungen gehört, denn »für mich war seine Ansicht die Meinung der außenstehenden Leute«. In einem Interview mit dem Journalisten Max Dax sagte Fletcher, er steuere in der Band das Popelement bei. Gore liebe Blues und Country, Gahan habe den Jazz für sich entdeckt: »Ich hingegen werde wohl ewig den einfachen Popmelodien und der Leichtigkeit, für die sie stehen, treu bleiben. Pop gefällt auch meinen Kindern.« Diese Leichtigkeit strahlte Andrew Fletcher auch immer wieder bei den Konzerten von Depeche Mode aus. Hinter seinem Keyboard tänzelte er herum, hüpfte euphorisch und klatschte mit. Manche Fans lästerten schon mal, dass das Klatschen nicht im Takt sei und überhaupt, habe sich irgendwas am Klang geändert, seit Fletch die Hände von den Tasten genommen hat? Aber insgeheim liebten sie Andy Fletcher dafür – anders als der genialische Gore oder der großspurige Gahan war Fletch einer, mit dem man sich identifizieren konnte. Unser Mann auf der Stadionbühne. Bei aller ausgestrahlten Euphorie ging es Andrew Fletcher einige Zeit gesundheitlich schlecht. Anfang der Neunzigerjahre litt er an Depressionen, hatte einen Nervenzusammenbruch und verließ 1994 sogar die Welttournee von Depeche Mode, die ohne ihn in immer exzessiverer Weise weiterging. Nach einem Klinikaufenthalt beschrieb er sich als geheilt, hielt sich mit Yoga und Entspannungsübungen fit. »Oh, es ist Öffnungszeit« Am 28. Mai 1996 stand Dave Gahans Herz nach einer Drogenüberdosis zwei Minuten lang still. Dass es Depeche Mode danach weiterhin noch sechs Studioalben lang als Trio gab, wurde vielfach auch der Rolle von Andrew Fletcher zugeschrieben, der als Puffer zwischen Gore und Gahan fungierte.

Depeche Mode als Trio (2016)