Mit seinem melodischen Bass prägte er die großen Hits der britischen Popband The Smiths. In »This Charming Man« ist Andy Rourke ebenso zu hören wie in »There Is a Light That Never Goes Out«.

Gegründet worden war die Band 1982 in Manchester von dem Sänger Morrissey und dem Gitarristen Johnny Marr. Rourke stieß etwas später dazu. 1983 erschien dann die Single »Hand in Glove« . 1984 wurde das Debütalbum unter dem Titel »The Smiths« veröffentlicht, drei weitere Langspielwerke folgten. Die Band löste sich auf, nachdem Marr sie 1987 verlassen hatte.