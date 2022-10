Sein Arzt behandelte ihn daraufhin mit einer Hypnosetherapie, die für den Komponisten offenbar funktionierte: Dank Mantren wie »Du wirst mit großer Leichtigkeit arbeiten« oder »Du wirst dein Konzert schreiben« konnte er nach eigener Aussage sein Konzert fertigstellen und schuf so 1901 eins der bis heute beliebtesten und meistgespielten Klavierkonzerte in spätromantischer Tradition. »Wenn ich Nummer 2 spiele, denke ich an einen Phoenix. Es repräsentiert geistige Wiedergeburt und Auferstehung, Hoffnung und Licht«, merkte Fedorova mal an.